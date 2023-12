Serie di furti in abitazione anche a Cepagatti e il sindaco di Scafa annuncia: "Prima di Natale la videosorveglianza"

Se vi sia un collegamento lo stabiliranno le forze dell'ordina, ma quel che è certo è che anche a Cepagatti negli ultimi giorni sono stati messi a segno diversi furti in abitazione così come avvenuto in diversi comuni della Val Pescara.

A confermarlo a IlPescara è il sindaco Gino Cantò con l'allarme diffuso sul canale WahtsApp “Cepagatti sicura”.Un invito alla vigilanza e a segnalare al 112 ogni movimento sospetto quello diffusosi tra la cittadinanza. Secondo quanto riferito l'auto che avrebbe destato attenzione è dello stesso modello di una di quelle indicate anche dal sindaco di Scafa Giordano Di Fiore come quella su cui i malviventi si sposterebbero: un'Audi nera a A6. Sindaco che annuncia anche l'imminente installazione della videosorveglianza sul territorio confermando la conclusione di un iter avviato tempo fa e di cui era tornato a parlare al nostro giornale proprio parlando della difficile situazione che si sta vivendo.

Due in realtà i mezzi segnalati nel post pubblicato qualche giorno fa da Di Fiore dopo il confronto avuto con le forze dell'ordine anche dei comuni limitrofi dove pure i colpi sono stati messi a segno. Il primo a lanciare l'allarme fu il sindaco di Lettomanoppello Simone Romano D'Alfonso con il problema che sembra diffondersi a macchia d'olio e ora arrivato anche a Cepagatti. Quattro i colpi che sarebbero stati messi a segno in una sola serata secondo quanto scritto nel messaggio di “Cepagatti sicura”. Altra similitudine il fatto che così come già riferito, le targhe sarebbero rubate e straniere.

Il problema è stato anche affrontato dal comitato provinciale dell'ordine pubblico riunitosi in prefettura dopo che il prefetto Flavio Ferdani ha accolto la richiesta di Di Fiore per fare il punto della situazione, ma anche per avere risposte in merito alla possibilità di avere più controlli in una realtà, la sua, che fa da snodo a tutta la Val Pescara e per la quale lamenta scarsa presenza e necessità di rafforzamento. Una richiesta che, fa sapere, è stata accolta dal comitato riunitosi in prefettura, ma la novità più importante, sottolinea, riguarda proprio la videosorveglianza: "prima di Natale installeremo 10-12 videocamere, a cominciare da quelle 'leggi targa' così da poter individuare tempestivamente chi si sospetta possa compiere o aver compiuto atti illeciti sul territorio". Averle, ribadisce, è importantissimo perché "per raggiungere molti dei comuni limitrofi si deve per forza passare da Scafa" dove comunque, ricorda, i furti messi a segno ad attività e abitazioni nell'ultima settimana sarebbero stati ben sei.

La speranza ora è che con il nuovo sistema si riescano ad individuare i responsabili per mettere fine ad una situazione che preoccupa i cittadini di tutte le realtà dove si stanno verificando i furti e che grazie alle nuove videocamere di Scafa dove per raggiungerne alcuni si deve per forza passare, possano dare un contributo importante dato che nel periodo delle feste si teme che i colpi possano aumentare.