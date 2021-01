Grosso albero cade nella notte in mezzo alla carreggiata sul lungofiume dei poeti

Un grosso pino è caduto la notte scorsa lungo la carreggiata sul lungofiume dei poeti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Fortunatamente, anche a causa del coprifuoco, non transitavano in quel momento vetture e quindi non ci sono stati danni a persone o cose.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno messo in sicurezza l'area e regolato la viabilità stradale, mentre i vigili del fuoco e gli operai di Attiva hanno sezionato l'albero per sgomberare la carreggiata.