Un albero crolla e colpisce in pieno un'auto in transito in viale della Pineta [FOTO]

Ennesimo albero caduto a Pescara nella giornata di mercoledì 22 novembre funestata dalla pioggia e dal vento.

L'ultimo episodio in ordine di tempo è avvenuto in viale della Pineta in serata.

Un albero di alto fusto è improvvisamente crollato dalla pineta lato nord.

L'albero ha colpito in pieno un'automobile in transito, una Fiat 600 guidata da una donna di 36 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza della Misericordia che hanno medicato sul posto la 36enne per un lieve trauma cranico. La strada è stata chiusa visto che l'albero ha invaso l'intera carreggiata stradale. Della viabilità si occupano gli agenti della polizia locale mentre i vigili del fuoco della rimozione di tronco e chioma e di mettere in sicurezza l'area.