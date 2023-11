Albero crolla su un'automobile in via Sacco, strada chiusa [VIDEO]

Un albero, un pino in particolare, è caduto improvvisamente a causa del maltempo in via Sacco a Pescara.

L'albero è caduto proprio mentre sopraggiungeva un'automobile, un'Alfa Romeo 159 station wagon che è stata colpita sul cofano motore.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno chiuso la strada visto che la carreggiata è occupata dal tronco e dalla chioma del pino.

Una residnte della zona scrive su Facebook: «I cittadini da tempo e più volte avevano segnalato la situazione degli alberi. Uno era già caduto tempo fa provocando gravi danni fortunatamente solo a delle autovetture. Alcune zone della città esistono solo per riscuotere tributi».

Al seguente link il video condiviso dalla residente: https://www.facebook.com/1199253826/videos/302875035545166/