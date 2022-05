Aggredisce i carabinieri durante un controllo e provoca una frattura a un militare: denunciato

Un 32enne della Costa D'Avorio è stato denunciato dai carabinieri a seguito di un controllo avvenuto il 17 maggio scorso in piazza della Repubblica a Pescara. L'uomo, infatti, è stato avvicinato dai militari del Nor della compagnia pescarese, ed ha reagito in quanto aveva a carico un decreto d'espulsione emesso dalla questura di Pescara nel mese di febbraio del 2022.

Il 32enne, opponendo resistenza, provocava ad uno degli operanti una lieve frattura al polso destro, ed al pronto soccorso dell’ospedale gli veniva applicato bendaggio semirigido e giudicato guaribile in giorni 15. L'ivoriano ora dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.