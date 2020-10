Uomo aggredito e pestato da due minorenni per una sigaretta: gli aggiornamenti

Emergono i primi dettagli riguardanti l'episodio di violenza avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Pescara, in piazza Duca degli Abruzzi. Un uomo di 45 anni, come riferisce la polizia, è stato aggredito e pestato violentemente al termine di una discussione per futili motivi, iniziata per il rifiuto di una sigaretta. L'uomo è stato colpito da due minorenni, un 16enne di nazionalità senegalese già noto alle forze dell'ordine, ed un 17enne di nazionalità algerina, che gli hanno provocato delle lesioni alla testa.

I due giovani si sono allontanati una settimana fa senza autorizzazione da una casa famiglia di Pescara che li ospitava, ed erano in attesa del referto sul tampone per il Covid. Bloccati dagli agenti della volante, sono stati portati in questura e denunciati per lesioni aggravate e riportati nella casa famiglia.