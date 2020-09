Recuperato il furgone usato dai malviventi che hanno rapinato il portavalori in via Verrotti

Recuperato dagli agenti della squadra mobile di Pescara il furgone utilizzato dalla banda di malviventi che lunedì 31 agosto ha seminato il panico davanti all'ufficio postale in via Verrotti, dove sono stati portati via circa 120 mila euro a seguito del colpo messo a segno con mitraglietta e fucile ai danni di un mezzo portavalori.

Il furgone, un Volkswagen Caddy, era stato abbandonato in una zona vicina all'ufficio postale, ed a seguito delle indagini si è scoperto che era stato rubato nelle Marche diversi mesi fa e la targa era clonata, appartenente ad un altro mezzo. Presenti anche diverse ammaccature che lasciano intuire come i banditi, durante la fuga a forte velocità, hanno urtato uno o più automobili parcheggiate.