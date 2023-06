Abusi e falso ideologico, assoluzione piena per il consigliere Pd Francesco Pagnanelli: “Mai dubitato della giustizia”

Era finito a processo per un presunto abuso edilizio l'allora presidente del consiglio comunale Francesco Pagnanelli, ma dopo cinque anni è arrivata l'assoluzione piena "perché il fatto non sussiste" per lui e per le altre tre persone coinvolte nell'inchiesta che aveva portato al sequestro dell'abitazione in ristrutturazione tra via Nicola Fabrizi e via Dante dell'oggi consigliere comunale del Partito democratico.

A chiederla per lui, per i funzionari comunali Gaetano Silveri e Salvatore Giannitti e per il progettista e direttore dei lavori Carlo Galimberti è stato il pubblico ministero Giuliana Rana. Richiesta pienamente accolta dal collegio giudicante. Una sentenza che mette fine ad un incubo iniziato nel 2018 quando a Pagnanelli a seguito di un esposto, era stata contestata una distanza non osservata per un balcone. Sin da subito l'allora presidente del consiglio si era detto certo che tutte le procedure fossero state seguite correttamente e che, alla fine, la veridicità delle sue parole sarebbe stata accertata.

Così è stato. “Non ho mai perso fiducia nella giustizia ed ho sempre auspicato la verifica in tribunale che è giunta con la sentenza di assoluzione piena di cui ero certo perché ho sempre impostato il mio modo di fare politica sulla correttezza e sulla trasparenza – dichiara Pagnanelli -. Questa vicenda ne è la conferma”. “Ringrazio tuttti coloro che non hanno mai messo in dubbio la mia onestà ed in particolare i miei avvocati Cesare Borgia e Giulio Cerceo per la loro impeccabile professionalità”, conclude l'esponente dem.

Disposto dai giudici anche l'immediato dissequestro dell'abitazione che il consigliere stava all'epoca ristrutturando.