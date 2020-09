Il ricordo di Willy su un muro in via Firenze grazie all'opera di "_Ipman" [FOTO]

Un murale per ricordare Willy Monteiro Duarte, il giovane pestato e ucciso il 6 settembre a Colleferro. Così il 28enne artista pescarese "_Ipman" ha voluto dare un tributo realizzando un'opera di street art su un muro in via Firenze, in pieno centro a Pescara.

Diplomato in grafica e stampa pubblicitaria, da tempo realizza disegni ed opere sui muri della nostra città, e ci ha raccontato i motivi e le emozioni che lo hanno spinto a realizzare il disegno dedicato al ragazzo morto per il barbaro pestaggio di cui è stato vittima: