Pescarese viene chiamato sul palco da Mika e gli insegna il dialetto abruzzese

Si è molto parlato in questi ultimi giorni del fatto che Mika, durante il suo concerto teatino, si sia messo a pronunciare qualche frase in dialetto abruzzese, senza però dire chi fosse stato il suo "insegnante". Ebbene, si tratta di un 40enne pescarese noto ai più soprattutto per la sua attività come tifoso biancazzurro impegnato in iniziative di solidarietà con il club "Quelli del Delfino": il suo nome è William Gelsumino.

Tutto è nato per caso, come racconta lo stesso William a IlPescara.it: "Seguo Mika dal 2007, cioè da quando sentii per la prima volta in radio il singolo “Grace Kelly”, rimanendo letteralmente folgorato. La cosa forte, ripensandoci adesso a posteriori, è che mi sono sempre detto: “Prima o poi conoscerò Mika”. E adesso, seppur in maniera fortuita, è capitato! È proprio il caso di dire che i sogni si realizzano quando meno te l'aspetti. Avevo già seguito alcuni suoi concerti e ogni volta lo spettacolo offerto era stato incredibile, perché una sua esibizione dal vivo è davvero un’esperienza, ma stavolta si è superato l’inimmaginabile: a un certo punto è sceso tra gli spettatori e si è messo a ballare con loro scegliendo casualmente la mia compagna, Dalila, che a ottobre diventerà mia moglie. Poi mi ha indicato e ha voluto che salissi sul palco a insegnargli il dialetto abruzzese".

Così Gelsumino, senza farselo ripetere due volte, ha raggiunto Mika e, sedutosi accanto a lui, gli ha fatto ripetere alcune frasi: "Ha stat un piacere a cantà nghe vu", "Siete nu pubblic fregn" e "N'atru ccun e ce ne jamm a durmì", per poi concludere con un'esclamazione tipica: "Freghete". Il tutto tra le risate del pubblico. "È stato tutto molto divertente", aggiunge William. "Avrei voluto dire a Mika tante cose, ma ho preferito semplicemente godermi il momento insieme a quello che è il mio artista internazionale preferito. Quando l’ho abbracciato, ho sentito quella sensazione piacevole che provi appena capisci che un tuo sogno si è realizzato".

Non è la prima volta che William Gelsumino sale su un palco per fare delle simpatiche incursioni: qualche mese fa, ad "Arrostiland" in quel di Vacri, ha preso la parola durante un live dei 99 Cosse per chiedere la mano della sua Dalila. E forse, conclude scherzosamente, "lì c'erano più persone che alla Civitella!". Il video del "duetto" con Mika è disponibile QUI.