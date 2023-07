Primo weekend di esodo estivo: traffico intenso sulle principali strade, soprattutto verso le località balneari

Al via le grandi partenze nel primo weekend di esodo estivo con spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete stradale di competenza Anas. Viabilità Italia prevede bollino rosso a partire dal pomeriggio di venerdì 28 luglio e per le giornate di sabato 29 e domenica 30 luglio.

In Abruzzo, in particolare, saranno interessate da flussi di traffico veicolare intensi le strade statali che conducono alle principali località turistiche balneari o montuose quali: la statale 16 “Adriatica” e la strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia.

Sempre con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti e ridurre i disagi per gli utenti, in previsione dell’aumento dei flussi di traffico, Anas sta altresì procedendo a ridurre, dove possibile, altri cantieri presenti sulla rete stradale e autostradale. Va ricordato che sull’intero territorio nazionale è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti (con massa superiore a 7,5 tonnellate) dalle 16 alle 22 di oggi, venerdì 28 luglio, sabato 29 dalle 8 alle 16 e domenica 30 luglio dalle 7 alle 22.