Aumenta la frequenza del volo tra l'aeroporto d'Abruzzo e Bucarest

Aumenta la frequenza dei voli settimanali tra l'aeroporto d'Abruzzo e Bucarest (Otopeni), capitale della Romania.

La compagnia irlandese Ryanair ha infatti portato a 6 voli a settimana dal 31 marzo al 31 maggio il collegamento aereo.

Si potrà volare dunque tutti i giorni della settimana tranne il lunedì.

Poi da giugno e per tutta l'estate il volo sarà operativo dal martedì al sabato e non la domenica e il lunedì. A ottobre, sul sito della Ryanair sono disponibili 6 voli a setttimana tranne il lunedì.

«Le frequenze tagliate su Torino in primavera ridistribuite su altre rotte come Bucarest», si legge in una condivisione della pagina Facebook "Gli amici dell'aeroporto d'Abruzzo".