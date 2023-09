Sono 6 i voli di Ryanair dall'aeroporto d'Abruzzo per la stagione invernale: Catania prende il posto di Torino

Sono complessivamente 6 i voli di Ryanair attivi da e per l'aeoporto d'Abruzzo nella stagione invernale.

Come riporta l'Ansa, lo scalo aeroportuale di Pescara potrà contare su 6 collegamenti dopo i tagli sulle rotte disposti dalla compagnia irlandese a livello nazionale.

Le destinazioni sono Bergamo Orio al Serio, Londra Stansted, Bruxelles Charleroi, Bucarest Otopeni, Francoforte Hahn e Catania. Quest'ultima prende il posto di Torino.

Nonostante il taglio di alcuni collegamenti e le conseguenti polemiche, si tratta dello stesso numero di rotte della stagione 2022. Rispetto allo scorso anno, però, si riducono le frequenze dei collegamenti.

Se da gennaio ad agosto, i passeggeri sono stati complessivamente 609.900 (479.644 lo scorso anno), per l'aeroporto d'Abruzzo, in attesa di conoscere i dati 2023 definitivi, l'anno dei record è stato il 2022, con 715.690 utenti. Un dato superiore anche al 2019, quando per la prima volta fu superata quota 700mila (703.386 utenti). Inferiori, per via della pandemia, i numeri del 2020 (173.156) e del 2021 (381.241). Per lo scalo pescarese il rapporto con Ryanair - il primo volo, per Londra, risale al 2001 - è fondamentale: si stima che l'80% dei passeggeri che transitano nell'aeroporto sia riconducibile al vettore irlandese. Rapporto che è stato rinnovato a marzo scorso, con la firma del nuovo contratto fino al 2028. Contestualmente la compagnia aveva annunciato per l'estate l'operativo più grande di sempre su Pescara. I collegamenti garantiti sino a fine ottobre sono 15 come nel 2022.

Da fine ottobre a fine marzo, con la stagione invernale, i collegamenti scenderanno dunque a sei: Bergamo, 13 voli settimanali; Londra (3); Charleroi (3); Bucarest (2); Francoforte Hahn (2); Catania (2). Incrementi di frequenze sono previsti in occasione delle festività di Natale. Oltre a Ryanair, le tratte attive sono quelle per Tirana con Wizzair e Lussemburgo con Luxair.