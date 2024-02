Voli dall'aeroporto d'Abruzzo a Milano Linate, Torino e Palermo grazie alla continuità territoriale, iter avviato

Ripristinare i voli dall'aeroporto d'Abruzzo a Milano Linate e Palermo e renderli stabili per tutto l'arco dell'anno insieme a quello verso Torino.

Questo l'obiettivo della Regione Abruzzo e della Saga dopo la perdita dei voli verso lo scalo lombardo e quello siciliano.

Mentre il collegamento con Torino è, al momento, solo stagionale.

Le tre tratte aeree potranno diventare finalmente stabili grazie all'approvazione da parte della giunta regionale dello studio, affidato alla società Ptsclass Spa, che ha lo scopo di proseguire il procedimento normativo per riconoscimento della continuità territoriale. «Si tratta», come spiega il presidente Marco Marsilio, «di un passo fondamentale per presentare questa richiesta tramite il ministero dei Trasporti alla commissione Europea. Riconoscimento che consentirebbe di attivare i collegamenti con Milano Linate, Torino e Palermo, rotte che servirebbero a recuperare, in particolare con il volo per Milano che Ita ha smesso di operare, la piena funzionalità dell'aeroporto».