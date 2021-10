Centra un 5 e vince una casa e 200 mila euro con una schedina giocata in piazza Sacro Cuore

Un fortunato giocatore di Pescara centra un 5 con il concorso Vincicasa della Sisal e conquista un premio da 200 mila euro e una casa.

La vincita è stata ottenuta nell'estrazione di ieri, mercoledì 6 ottobre.

VinciCasa è la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile.

Il "5" è stato centrato nel punto vendita Sisal situato in piazza Sacro Cuore, 1; la combinazione vincente: 6, 7, 11, 13, 14. Il vincitore potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà ben 2 anni di tempo per trovarla.