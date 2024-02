Visite mediche gratuite a Spoltore con l'ambulatorio mobile di Abruzzo in Salute

Visite mediche gratuite di prevenzione a Spoltore con il furgone di "Abruzzo in Salute".

Il furgone sarà a Spoltore per 5 giorni, dal 20 al 24 febbraio, in piazza Unione Europea, nell’area antistante il Comando della polizia locale.

«Lo slogan di questa campagna, “la prevenzione fa tappa da te", riassume bene l’obiettivo di questa iniziativa», spiega il consigliere delegato alla sanità Marzia Damiani.

«La salvaguardia della salute», aggiunge la Damiani, «con esami di controllo per chi non ha ancora sintomi, è la prima e più efficace forma di difesa da patologie che, se ignorate, possono avere conseguenze drammatiche. Ma dalle quali invece si guarisce nel 100% dei casi se si interviene con tempestività».

Il camper-poliambulatorio mobile sarà a disposizione dalle 9 alle 17. I cittadini, senza prenotazione, ma muniti di tessera sanitaria e documento, potranno effettuare anche più di un esame. La campagna di screening gratuiti organizzata dalla Regione Abruzzo, in collaborazione con le Asl e i Comuni, riguarda mammografie (età 50-69 anni), pap test (25-64), elettrocardiogramma (20-80), spirometrie (20-80), controllo dei nei (14-80) ed esami del colon retto con consegna del kit apposito (50-69). Non è rivolta solo ai residenti nel territorio di Spoltore, ma l'accesso è riservato agli assistiti della Asl di Pescara. «Ringrazio la Regione Abruzzo e la direzione della Asl di Pescara, che rendono possibile questa iniziativa. Senza dubbio la cittadinanza parteciperà numerosa», aggiunge il sindaco Chiara Trulli.