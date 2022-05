Visite gratuite e incontro su sport e prevenzione per il Giro d’Italia con la campionessa Alessandra Dettorre

Visite gratuite e incontro su sport e prevenzione per il Giro d’Italia 2022 con la campionessa Alessandra Dettorre nell'Aurum di Pescara oggi pomeriggio, giovedì 12 maggio.

L'appuntamento è con la giornata in rosa della Lega italiana lotta contro i tumori Abruzzo-Lilt sezione di Pescara su "Sport e Prevenzione" promossa nell’ambito degli eventi del Giro d’Italia 2022.

Si parte alle ore 18:30 con le visite gratuite della pelle a cura della dottoressa dermatologa Linda De Angelis per la campagna di prevenzione e screening dermatologico del melanoma e dei tumori della pelle, campagna eseguita ogni anno dalla Lilt che, nell’anno del suo centenario, è sponsor ufficiale del Giro d’Italia.

Alle ore 19 prenderà via l’incontro dibattito su Sport e Prevenzione con la partecipazione del presidente della Lilt, Marco Lombardo, membro del direttivo nazionale Lilt per il centro Italia, Marino Nardi chirurgo senologo e membro del direttivo Lilt Pescara, e ospite d’eccezione la campionessa del mondo juniores di ciclismo Alessandra Dettorre. A chiudere la giornata, alle ore 21, il concerto in rosa, recital pianistico del maestro Maria Gabriella Castiglione in "Solo Piano".