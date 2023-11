Il comandante regionale della guardia di finanza Caramignoli dal nuovo prefetto: "Insieme contro la criminalità organizzata"

Visita istituzionale al nuovo prefetto Flavio Ferdani per il comandante regionale della guardia di finanza, il generale di brigata Germano Caramignoli. Nel corso della visita, il generale ha sottolineato l'importanza centrale della collaborazione tra le istituzioni per garantire la sicurezza del territorio, nonché il presidio del tessuto economico legale attraverso Il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata, delle frodi ai bilanci nazionali e comunitari e in tema di pnrr.

Da parte del prefetto parole di apprezzamento e di ringraziamento per l’impegno profuso dalla guardia di finanza a servizio della collettività. All'incontro era presente anche il comandante provinciale delle fiamme gialle Antonio Caputo.