Contro l'afa nei day hospital arrivano i ventilatori fissi, Blasioli (Pd): "Bene, ma la soluzione definitiva è la delocalizzazione"

Il problema legato all'assenza dell'aria condizionata permane e così sarà almeno fino all'anno prossimo. Ben venga l'installazione di ventilatori fissi per affrontare l'afa di questi giorni, ma per il consigliere regionale Antonio Blasioli (Pd) non è comunque sufficiente perché l'unica vera risposta alle esigenze dei pazienti sarebbe quella di delocalizzare i day hospital di ematologia ed oncologia. Questo quello che torna a ribadire dopo la vista ispettiva annunciata e fatta presso il presidio ospedaliero.

Ad accompagnarlo c'erano l'ingegner Luigi Lauriola responsabile della Uosd (Unità operativa semplice dipartimentale) Progettazioni e nuove realizzazioni e il primario Mauro Di Ianni che, sottolinea il consigliere, sono stati “molto disponibili nell'illustrarmi la situazione”. L'esponente Pd ha quindi avuto modo di vedere con i suoi occhi gli operati della ditta esterna incaricata dell'installazione dei ventilatori fissi. “Già l'anno scorso – ricorda - si era fatto ricorso a dei ventilatori, ma mi è stato riferito che questi, istallati in misura fissa, dovrebbero garantire un maggiore sollievo in questi giorni” dato che, specifica, domani l'intervento sarà completato.

“Con la struttura tecnica si è interloquito anche della possibilità di installare condizionatori. La Asl ritiene che in questo momento un impianto di condizionamento non sarebbe sostenibile, ma è in fase di ultimazione la realizzazione di due cabine elettriche che per il prossimo anno garantirebbero la possibilità di alimentare i condizionatori. Ho anche chiesto un supplemento di istruttoria sul punto, per verificare tecnicamente se ci siano altre soluzioni. A giorni mi faranno sapere anche su questo”, spiega ancora Blasioli sottolineando che l'ematologia è “hub di riferimento di tutta la Regione Abruzzo, ma alla designazione sulla carta non sono seguiti gli adeguamenti strutturali”. Perquesto, ribadisce, aspetta di conoscere “eventuali soluzioni tecniche affidate al servizio progettazioni e nuove realizzazioni e torneremo tra qualche settimana a verificare che si liberino i locali dove dovranno sorgere i due day hospital”.

Sì perché per lui l'unica vera risposta da dare ai tanti pazienti che ogni giorno vi si recano è proprio questa per l'esponente dem che parla di una media di 150 persone al giorno per i due day hospital. “Qui la situazione che già in condizioni normali è precaria per la presenza di due utenze diverse, in estate diventa esplosiva, soprattutto in occasione di questi picchi di caldo – incalza -. Non a caso questa mattina (ndr lunedì 17 luglio) alcune persone aspettavano sedute sulle scale di essere chiamate. Durante una riunione tenutasi presso la direzione della Asl tempo f, denunciai questa situazione e fui tranquillizzato con l’idea di una delocalizzazione dei due reparti. Oggi sono tornato, dopo le numerose segnalazioni, per capire come poter agire nell’immediato e i tempi del progetto che mi venne illustrato”, ribadisce ancora.

Perché si possa provvedere alla delocalizzazione ci vogliono circa 3milioni e 200mila euro, spiega Blasioli, con i lavori che dovrebbero partire entro fine anno. “Occorre ancora liberare i due piani attualmente occupati dalla direzione sanitaria e amministrativa di presidio e poi dal momento dell’affidamento occorreranno due anni di lavori. È evidente che è già passato troppo tempo e ancora oggi non sono disponibili le aree dove dovranno essere sistemati e separati tra loro il day hospital ematologico e quello oncologico. Questa situazione – conclude - andrà verificata nuovamente tra qualche settimana, per verificare che non si perda inutilmente altro tempo”.