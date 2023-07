La dea bendata colpisce ancora: in città centrato un 8 da 10mila euro al 10eLotto

La dea bendata bacia ancora una volta Pescara e l'Abruzzo. Sabato 29 luglio, infatti, un fortunato o una fortunata ha vinto 10 mila euro con un 8 centrato al 10eLotto. A riportare la notizia è Agipronews. La fortuna lo stesso giorno ha fatto tappa anche a Canzano, in provincia di Teramo, dove è stato centrato un 6 da 5mila euro.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 10,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di che sfiora i 2,22 miliardi di euro nel 2023.