Una vincita da 30mila euro a Pescara con il 10eLotto.

Nel concorso di giovedì 1 febbraio, come riporta Agipronews, sono stati vinti 30mila euro in seguito a un “6 Doppio Oro” in un'estrazione frequente.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 25,1 milioni di euro, per un totale di 360 milioni da inizio anno.