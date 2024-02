Assolto Vincenzo Serraiocco per la vicenda della gestione de Le Naiadi

Vincenzo Serraiocco è stato assolto per la vicenda della gestione de Le Naiadi.

«Le assoluzioni, non fanno notizia. Piena fiducia nella magistratura e fermezza della presunzione di innocenza», commenta l'onorevole Paolo Tancredi che è anche coordinatore regionale di Noi moderati in Abruzzo.

Così prosegue Tancredi: «Il tribunale di Pescara, a conclusione del procedimento numero 112/2019, ha assolto Vincenzo Serraiocco, perché il fatto non sussiste, dalle ipotesi di reato, allo stesso ascritte dalla Procura di Pescara, riguardanti la presunta infedele dichiarazione dei redditi e la presunta omessa dichiarazione delle stessa nelle società legate alla gestione delle Naiadi, in cui ricopriva la carica di amministratore».

L’assoluzione è del primo febbraio 2024. Tancredi, inoltre precisa: «Il rammarico è che le assoluzioni non facciano notizia come al contrario avviene con l’apertura dei procedimenti. Al dottor Serraiocco, da poco nominato commissario provinciale del nostro partito, voglio esprimere i miei rallegramenti e condividere la soddisfazione di vedere la verità riconosciuta. Piena fiducia quindi nell' operato della magistratura, ma anche fermezza nel ribadire il principio costituzionale della presunzione di innocenza».