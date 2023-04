Gratta e vince mezzo milione di euro con il gioco "Nuovo 20x"

La dea bendata torna a baciare Pescara dove un giocatore ha vinto il premio massimo al gratta e vinci "Nuovo 20x".

Il tagliando dal costo di 5 euro ha fruttato mezzo milione di euro.

A segnalare la vittoria è l’agenzia giornalistica sul mercato del gioco (Agimeg).

Quella passata è stata una settimana particolarmente fortunata per gli appassionati dei giochi in Abruzzo. Infatti oltre ai 500mila euro vinti nel capoluogo adriatico, a Sulmona è stata protagonista una vincita al Vincicasa. Un fortunato appassionato, giocando i numeri 5-20-27-28-31 con una schedina "Tastiera", nel punto vendita Sisal di Tommaso Cavallo in corso Ovidio, 137 ha centrato, ricorda Agimeg, il premio maggiore.