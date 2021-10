Iniziato il restauro dello storico Villino La Porta nella zona della pineta Dannunziana [FOTO]

Al via i lavori di restauro conservativo dello storico Villino La Porta in viale Scarfoglio nella zona della pineta Dannunziana di Pescara.

La casa, una delle più belle presenti nella zona, era abbandonata e disabitata da diversi anni.

Adesso però è stato aperto il cantiere e il proprietario dell'immobile, l'imprenditore nel ramo delle costruzioni, Paolo Primavera, conta di concludere il cantiere entro 8 mesi.

Il recupero del Villino La Porta è una notizia importante per tutta la comunità di coloro che vivono nella zona della pineta perché è uno degli edfici più belli tra l'altro vincolato dalla soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio. Non a caso la struttura del villino non verrà toccata ed esternamente verrà riportato ai fasti di un tempo. Sono infatti troppi anni che l'edificio del 1920 giaceva in una condizione di degrado che faceva male al cuore. Se tutto andrà per il meglio dall'estate prossima si potrà riammirarlo in tutta la sua bellezza.