Al "Villaggio di Babbo Natale" dell'Avis sensibilizzazione e divertimento per i più piccoli

Babbo Natale fa tappa nel suo villaggio allestito dall'Avis e sarà lì che dal 18 al 23 dicembre (dalle 16 alle 19) aspetterà i bambini per consegnare loro i doni, ricevere le letterine dei ritardatari e scattare una foto ricordo. Non solo, grazie ai suoi aiutanti e cioè gli artigiani dell'associazione “Oh Ricami” potranno anche realizzare la loro “Ghirlanda di Natale”.

Il Babbo più famoso e atteso dell'anno diventa grane protagonista nella sensibilizzazione alla donazione di sangue lanciando dunque un messaggio anche i più grandi. Le attività che si svolgeranno nel “Villaggio di Babbo Natale” di piazza Salvo D'Acquisto dove c'è la sede dell'Avis, saranno ovviamente tutte gratuite e pensate per regalare gioia e sorrisi ai più piccoli.

“È un'iniziativa che consideriamo molto importante – sottolinea il presidente Marco Cozza perché il Natale è un'occasione imperdibile per stare insieme e per non dimenticare i valori fondamentali, tra cui il pensiero a chi soffre e ha bisogno di un aiuto. In questo contesto, ricordare che la donazione di sangue non va in vacanza e che ogni giorno ci sono persone che hanno urgente bisogno di sangue, deve farci sentire particolarmente responsabilizzati. Magari divertendoci, come nel caso del Villaggio di Babbo Natale, ma con un pensiero che sappia andare oltre”, conclude.

Per le informazioni e le prenotazioni si può fare riferimento direttamente al sito web dell'Avis Pescara o chiamare lo 085 2934219.