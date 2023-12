Il toccante video di addio al canile di via Raiale dei volontari della Lega del Cane [VIDEO]

Con un video e un messaggio sui social, i volontari della Lega del Cane di Pescara hanno voluto salutare la città in occasione della chiusura definitiva del canile di via Raiale, dopo la decisione del Comune di non provvedere ad eseguire i lavori richiesti dalla Asl per continuare a mantenerne l'agibilità. Dal primo gennaio, infatti, scade la convenzione fra l'ente e la Lega del Cane e la struttura sarà smantellata.

"È la fine di un’era. Il canile di Via Raiale chiude per una scelta politica che francamente facciamo ancora fatica a comprendere. Una scelta che abbiamo tentato di contrastare in tutti i modi, ma che purtroppo non ci è stato possibile impedire. Una scelta che toglie alla città e ai cittadini di Pescara un punto di riferimento e un servizio esemplare di gestione, cura, amore e rispetto per gli animali.

Siamo riusciti comunque ad evitare che tutti i cani di via Raiale finissero in qualche posto poco idoneo a garantire il loro benessere. Molti di loro sono stati adottati, grazie al buon cuore di tante persone sensibili. Alcuni di loro sono stati trasferiti presso altre sezioni della Lega nazionale del cane, grazie al supporto della nostra sede nazionale, dove saranno seguiti e accuditi al meglio nella speranza di trovare per loro un’adozione. I pitbull più difficili sono temporaneamente ospitati in una struttura specializzata nella gestione e nella rieducazione di cani di questo tipo, sempre grazie all’intervento del nostro nazionale. Nel frattempo, Lndc nazionale sta realizzando dei box su un terreno privato dove potremo riportarli appena possibile e ricominciare a prenderci cura di loro in prima persona.

Tutti i cani di via Raiale sono salvi e stanno bene e questo è sicuramente un sollievo, ma oggi è un giorno triste per la città di Pescara che ha perso un luogo che – seppur con tanti limiti strutturali – avevamo fatto diventare un centro di aggregazione e un posto del cuore di tanti cittadini. Ora bisognerà capire dove ospitare i futuri cani della città, in attesa che venga realizzato il nuovo rifugio che da decenni aspettiamo e che speriamo veda la luce al più presto. Noi, di sicuro, saremo sempre dalla parte giusta: dalla parte degli animali."