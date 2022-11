In viale Muzii arrivano gli alberelli di Natale, l'iniziativa è dei commercianti [FOTO]

A volte la crisi può anche diventare un'opportunità. È ciò che è successo, ad esempio, in viale Leopoldo Muzii, dove i commercianti si sono organizzati per addobbare la strada con tanti simpatici alberelli di Natale, acquistati a loro spese. Come spiega, infatti, l'assessore al commercio e turismo Alfredo Cremonese, "Il Comune sta attraversando alcuni problemi economico-finanziari che si ripercuoteranno inevitabilmente anche sugli addobbi di Natale, e così i negozianti di viale Muzii hanno deciso di posizionare e illuminare in autonomia, su ogni attività commerciale, un albero di Natale. Si sono autotassati e ieri hanno iniziato a metterli: finiranno entro giovedì".

Tutto è partito da Cinzia Napoleone, titolare di una galleria d'arte, e poi gli altri l'hanno seguita a ruota: "Sono contento", riferisce Cremonese, "perché là dove l'amministrazione non è riuscita, sono intervenuti loro, e pertanto voglio elogiarli per l'amore che hanno dimostrato per la città, mi sento di stare loro vicino per questa iniziativa". Non a caso, ieri sera Cremonese si è recato sul posto con la capogruppo di Fratelli d'Italia, Zaira Zamparelli, per incontrare gli esercenti e scattare una foto ricordo.

Cinzia Napoleone, interpellata da IlPescara.it, è raggiante per il successo che questa idea ha già riscosso: "Mi auguro che questa iniziativa possa essere di esempio anche per altre zone di Pescara, e che venga magari emulata. Viale Leopoldo Muzii, una delle vie più belle della città, si sta riempiendo di colori con tanti alberi di Natale, davanti alle nostre attività commerciali, che rallegrano la strada e la rendono più bella. Qui siamo tutti una grande famiglia e mi preme sottolineare che è stato fatto una grande lavoro di squadra, con un'intesa straordinaria tra tutti noi".

L'assessore Cremonese conclude dicendosi "felice e orgoglioso di aver visto dei commercianti che si sono organizzati non solo per lo spirito di abbellire le proprie attività, ma anche per la voglia di abbellire la via e, con essa, tutta la città".