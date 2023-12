In viale Muzii tornano gli alberelli di Natale [FOTO]

Per il secondo anno consecutivo sono tornati in viale Muzii gli alberelli di Natale, installati direttamente dai negozianti davanti alle loro attività commerciali. Cinzia Napoleone, che in quella strada gestisce una galleria d'arte ed è inoltre presidente di Impresa Donna della Cna Pescara, ci spiega che "li abbiamo rimessi dall'inizio della scorsa settimana, pochi giorni prima dell'Immacolata Concezione, spinti dal fatto che nelle feste 2002 avevano riscosso così tanti consensi da parte della gente. La sera gli alberelli vengono rientrati nei negozi, poi la mattina chi apre in anticipo magari li mette fuori un po' prima degli altri, ma comunque tutti i commercianti stanno già partecipando alla creazione di questa atmosfera di festa. Ne siamo felici".

Come già accaduto lo scorso anno, precisa Napoleone, "abbiamo tutti la stessa tipologia di alberi. Teniamo tanto a questa iniziativa, sia per far stare bene le persone che entrano nelle nostre attività, sia per noi stessi come commercianti perché rendere bella la nostra strada è una cosa che ci piace. Viale Muzii, in quanto viale, per forza deve essere super bello! Ci dispiace soltanto che il Comune non sia riuscito a mettere le lucine di Natale, ma ci rifaremo sicuramente il prossimo anno. Noi guardiamo sempre positivo, ci pensiamo noi commercianti a rendere speciale l'atmosfera. Da noi c'è sempre festa!".

In effetti le luminarie non sono state installate quest'anno in viale Muzii, ma (più o meno) va bene ugualmente: "Viale Muzii è una delle vie più belle della città, e gli alberelli di Natale la rallegrano, riempiendola di colori e rendendola più bella. Qui siamo tutti un'unica famiglia ed è stato fatto un grande lavoro di squadra, con un'intesa straordinaria tra tutti noi", conclude Napoleone.