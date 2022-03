Viale Marconi, il comitato: "Pensiline degli autobus troppo strette, un pericolo per gli studenti"

“Quando riaprirà il Marconi e decine o centinaia di ragazzi si riverseranno sulla strada e vorranno approcciarsi alla mobilità sostenibile, dove andranno a prendere il bus, su queste banchine? Forse il progettista avrebbe dovuto considerare questa evenienza e constatare l’assoluta pericolosità”.

E' l'ennesimo allarme, ma anche l'ennesima critica critica alla nuova viabilità di viale Marconi sollevata sulla pagina facebook del comitato nato per contestare la trasformazione in quattro corsie dell'arteria stradale. Una foto con alcuni ragazzi che attendono l'autobus su una delle nuove pensiline, con alcuni di loro ai piedi del marciapiedi. Pochi rispetto a quelli che, sottolinea il comitato, si riverseranno quando l'istituto tornerà operativo ospitandone centinaia. Il timore è che si possano verificare incidenti non essendo le pensiline sufficiente larghe, si sottolinea, per contenerli tutti.