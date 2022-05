Viaggio della memoria per gli studenti di Torre de' Passeri nel campo di concentramento di Mauthausen in Austria [FOTO]

Un viaggio della memoria per far conoscere alle nuove generazioni il dramma incancellabile dello sterminio nazista. Gli studenti delle scuole medie dell'Istituto Comprensivo Alberto Manzi e degli alunni delle superiori dell'Istituto Tecnico Economico di Torre de’ Passeri hanno effettuato un nel campo di lavoro e di concentramento di Mauthausen, in Austria . Si tratta della dodicesima edizione del viaggio organizzato dall'amministrazione comunale, dopo lo stop imposto per due anni dalla pandemia.

Gli studenti, i professori e i rappresentanti del comune sono tornati a viaggiare ed a toccare con mano la storia, con la S maiuscola, e le atrocità del nazionalsocialismo. Il tutto inserito nel concorso "I Giovani ricordano la Shoah". Il sindaco Mancini:

"Tre giorni intensi, ricchi di storia e di cultura che hanno arricchito sia dal punto di vista storico culturale ma soprattutto personale non solo gli studenti ma tutti i partecipanti al viaggio della memoria lasciando, in tutti, il pensiero di studiare e ricordare per tramandare."