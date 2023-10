Via Pantini, partito finalmente il cantiere per il terzo lotto della strada pendolo [FOTO]

Ci siamo: in strada della Bonifica si stanno attualmente effettuando i lavori per l'innesto per la nuova Pantini con il cantiere relativo al terzo lotto della strada pendolo. Lo conferma a IlPescara.it l'assessore al verde Gianni Santillli. La realizzazione della strada, che ha ha fatto discutere non poco negli anni scorsi a causa dell'abbattimento di alcuni pini e della distruzione dell'area di sgambettamento per i cani dedicata al randagio Romeo, si è resa necessaria per il progetto che prevede l'accorpamento dei comparti 4 e 5 della riserva dannunziana. Con la riunificazione dei due parchi verrà chiusa strada della Bonifica nel tratto fra via Silone e il tratto di via Pantini che porta in strada della Pineta.

Nell'estate 2022 il cantiere è andato avanti abbastanza spedito e alla fine del periodo estivo in sostanza mancava solo l'asfaltatura del nuovo tratto, tanto che l'assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Albore Mascia, aveva annunciato nell'ottobre 2022 (ossia un anno fa) l'imminente apertura della strada. Poi emerse il problema della presenza di un palo della luce in mezzo al nuovo tracciato per il quale era necessario l'intervento di E-Distribuzione. Ma nel frattempo si procedette con la posa del manto stradale nonostante la presenza del palo.

Successivamente il sindaco Carlo Masci fece sapere che a dicembre 2022 era stata programmata la rimozione del palo da parte di E-Distribuzione e che subito dopo non ci sarebbero stati altri ostacoli per l'apertura. In realtà un ultimo ostacolo era venuto fuori: l'uscita a gomito della nuova via Pantini in strada della Bonifica. Sempre il primo cittadino, all'inizio dello scorso giugno, aveva ribadito come imminenti i lavori di bonifica degli alberi bruciati dall'incendio dopo i quali via Pantini sarebbe stata aperta. Oggi Santilli, interpellato su quando verrà avviata la rimozione delle piante morte, fa sapere che gli addetti cominceranno a toglierle fra 10/15 giorni.

Finalmente adesso gli interventi stanno partendo: proprio a causa dei lavori di bonifica dei comparti della pineta, che porteranno alla chiusura di via Silone e di una parte di strada della Bonifica, come spiega Massimo Pastore, presidente della commissione Lavori Pubblici, si sta ipotizzando nel frattempo di aprire la strada a senso unico direzione nord-sud con contestuale senso unico sulla carreggiata ridotta di strada della Bonifica dove ci sarà il cantiere. Il tutto dovrebbe avvenire entro poche settimane.