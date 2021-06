A Città Sant'Angelo chiude via dei Fiori per il rifacimento dell'asfalto

Via dei Fiori a Città Sant'Angelo chiude per consentire il rifacimento dell'asfalto.

Il tratto nel quale non sarà consentito il transito di veicoli e pedoni è quello compreso tra l’intersezione con viale L.Petruzzi e via delle Ginestre.

Il blocco del traffico è necessario per consentire la realizzazione dell’asfaltatura del tratto in questione.

I lavori dello scorso mese di aprile, erano necessari al fine di poter regolare il flusso delle acque nere e delle acque bianche. Grazie al raddoppio delle linee, non si andranno a creare allagamenti. Nell’occasione, è stata messa in sicurezza la frana che interessava la parte esterna della carreggiata. L’intervento è stato invasivo e l’intera carreggiata è stata interessata da diverse perforazioni, per cui è necessario dover asfaltare nuovamente il tutto.

Anche la rampa di innesto alla strada provinciale 2, di via del Giglio, sarà restituita con nuovo asfalto, per cui, nello stesso periodo, resterà chiusa. I lavori inizieranno lunedì 14 giugno e dovrebbero durare, all’incirca, una settimana. Il traffico subirà una deviazione, per cui, in direzione mare, si passerà in viale Petruzzi per entrare in via dell’Autostrada. La chiusura della rampa di innesto con la strada provinciale 2 comporterà la deviazione sulla Sp 2 in direzione monti. Per quanto riguarda la corsa dell’autobus, la chiusura di via dei Fiori comporterà la deviazione su via Coppa per riscendere nell’intersezione di via dei Fiori e via delle Ginestre.