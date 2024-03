Interesserà solo Porta Nuova la via Crucis del venerdì santo: il percorso e i dettagli

Interesserà solo il quartiere di Porta Nuova la tradizionale processione del venerdì santo. La via Crucis infatti, come confermano dall'arcidiocesi, si svolgerà venerdì 29 marzo e il percorso riguarderà per quest'anno esclusivamente questa zona e non il centro cittadino. Il percorso prevede l'uscita dalla cattedrale di San Cetteo per poi percorrere viale D'Annunzio, piazza Garibaldi, piazza Unione fino alle due strade principali del centro storico ovvero corso Manthonè e via delle Caserme.

Anche per quanto riguarda le statue, saranno solo due statue ad unirsi al corteo senza altri simboli religiosi, ovvero il Cristo Morto e la Madonna. Parteciperà ovviamente anche l'arcivescovo della diocesi Pescara - Penne Tommaso Valentinetti. Lo scorso anno, lo ricordiamo, era scoppiata la polemica proprio per la sostituzione della tradizionale processione del venerdì santo che andava a toccare sia il centro che Porta Nuova, con la via Crucis che aveva però interessato solo la zona del centro, tanto da portare la questione anche in consiglio comunale con un'interrogazione di Fratelli d'Italia. L'arcidiocesi, con la scelta di quest'anno, intende dunque proporre una soluzione all'insegna dell'alternanza annuale della via Crucis fra il centro e Porta Nuova.