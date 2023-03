Un veterinario della Asl nel gruppo di esperti dell'autorità europea per la sicurezza alimentare

Importante riconoscimento per il veterinario della Asl di Pescara Maurizio Ferri, che è stato selezionato per far parte del “Gruppo di discussione degli stakeholders sui rischi emergenti (Stadg-er)” istituito all'interno dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) con sede a Parma. Si tratta di un gruppo di esperti che dovrà migliorare lo scambio di informazioni, la comunicazione e il dialogo sulle questioni relative ai rischi emergenti o riemergenti.

I membri del gruppo possono segnalare rischi emergenti (ad esempio nuovi rischi, nuova esposizione o aumentata e nuova suscettibilità ai rischi già conosciuti) per iniziare o aggiornare il processo di valutazione del rischio dell’Efsa. Questo incarico rappresenta anche un'occasione importante di crescita per l'Uoc Servizio igiene degli alimenti di origine animale diretta da Frabrizio Lodi per uno scambio delle conoscenza sui rischi emergenti e riemergenti per programmare al meglio i controlli sulla sanità animale e la conseguente sicurezza alimentare. Il direttore generale della Asl Vincenzo Ciamponi ha dichiarato:

"La partecipazione di Ferri alle attività di valutazione del rischio condotto da Efsa nell’ambito dell’analisi del rischio gestita dalla Commissione Europea è un vanto per l’azienda. Mi complimento con lui per essere stato ammesso ad un gruppo di lavoro tanto prestigioso”.