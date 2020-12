Vax Day anche in Abruzzo: i primi 4 vaccini ai sanitari, uno per ogni Asl

Al via il Vax Day anche in Abruzzo oggi, domenica 27 dicembre, alle ore 10.30 nel reparto di cardiologia dell'ospedale Mazzini, dove verranno somministrate le 135 dosi assegnate alla nostra regione e riservate a tutte le categorie mediche e paramediche: i primi 4 vaccini andranno ai sanitari, uno per ogni Asl.

Per Pescara è stato scelto Antonio Caponetti, ex direttore generale facente funzioni della Asl, ora direttore sanitario. Come riporta l'Ansa Abruzzo, i vaccini arriveranno a Teramo grazie all'esercito. Ecco cosa ha detto il direttore generale Maurizio Di Giosia:

"Ringraziamo il presidente della Regione Marsilio, l'assessore regionale alla salute Verì e il direttore del dipartimento di sanità D'Amario per avere scelto la Asl di Teramo per l'inizio di questa grande operazione che rappresenta un momento importante e di speranza. Siamo orgogliosi di rappresentare l'Abruzzo in questa prima giornata".

Il secondo turno è fissato alle ore 12,30, il terzo alle ore 15: opereranno tre squadre di medici, coadiuvati da personale infermieristico e amministrativo, tutti appositamente formati anche tramite corsi on line con il ministero della salute. Il prossimo 4 gennaio è poi in programma l'inizio del ciclo di vaccinazioni a regime che dovrà riguardare tutta la popolazione.