Valeria Marini, Pierpaolo Pretelli e Amaurys Perez alla serata di beneficenza "Insieme per Ivan"

Per il secondo anno di fila torna la serata di beneficenza con cena "Insieme per Ivan" il cui ricavato sarà devoluto all'associazione Adricesta Onlus.

Ospiti della serata, che si terrà nel Megà Disco Dinner di Pescara (è in via Bologna) saranno Valeria Marini, Pierpaolo Pretelli e Amaurys Perez.

L'appuntamento è per venerdì 14 aprile dalle ore 20 per sostenere il progetto arredi per il centro regionale di Diabetologia Pediatrica diretto da Stefano Tumini, che accoglie più di 650 bambini in tutto l'Abruzzo, con sede nell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti e promosso dall'associazione Adricesta.

L'appuntamento solidale, giunto alla seconda edizione, è stato fortemente voluto dalla famiglia del giovane Ivan Vaccaro, dalla madre Antonella volontaria della Adricesta, dal papà Raoul e i fratelli Boris, Raul e Giorgia. Il giovane ragazzo, scomparso prematuramente per una grave malattia due anni fa, verrà anche omaggiato dai tanti amici che, anche quest'anno, condivideranno dei ricordi con gli ospiti presenti. Parteciperanno alla serata: rappresentanti di istituzioni civili e sanitarie, il governatore e volontari della Misericordia di Pescara, il co-fondatore Adricesta e vice presidente del consiglio comunale di Pescara, Berardino Fiorilli, i Club Service Kiwanis Chieti Pescara "D'Annunzio", il club Lions "I Marrucini", l'associazione "Abcdef - Associazione bambini con diabete e famiglie", Gadoo Eventi e tanti altri benefattori. All'intrattenimento musicale si abbineranno momenti di allegria, spensierata e solidale partecipazione grazie agli ospiti d'eccezione. E come dice sempre il testimonial storico Alessandro Preziosi, che ha inviato un video messaggio: "Evviva i bambini... evviva l'Adricesta!".