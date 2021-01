Corrono veloci le prenotazioni per il vaccino anti-Covid, quasi raggiunta quota 11 mila

Sono già quasi a quota 11 mila le prenotazioni per richiedere la vaccinazione anti Covid-19 (Coronavirus) in Abruzzo.

Come fanno sapere dall'assessorato regionale alla Sanità sono state infatti registrate 10.701 manifestazioni di interesse alla vaccinazione alle ore 9 di questa mattina, martedì 19 gennaio.

In questa fase 2 possono prenotare il vaccino gli ultra 80enni, le persone con disabilità e coloro che appartengono alle categorie fragili.

Per farlo bisogna collegarsi alla piattaforma telematica regionale al seguente indirizzo: https://sanitaonline.regione.abruzzo.it/portaleservizi/#/portaleservizisanitari/home

Per registrarsi alla piattaforma è necessario munirsi di codice fiscale, numero di tessera sanitaria e codice di esenzione per le categorie fragili.