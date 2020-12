VIDEO | Arrivato in Abruzzo il vaccino anti Covid, Brucchi: "Questo è solo l'inizio"

È arrivato stamane alle 8 in Abruzzo, per la precisione a Teramo, il vaccino anti Covid elaborato dalla Pfizer. Soddisfatto il direttore sanitario della Asl Brucchi, che è stato scelto come referente dell’organizzazione del Vax day:

"Questo è solo l'inizio - ha dichiarato - Siamo pronti a cominciare questa campagna. È la strada che ci porterà alla cosiddetta immunità di gregge. Io mi vaccinerò. L'abbiamo atteso per tanto tempo, questo vaccino, e finalmente è arrivato. Oggi si parte davvero con una carica emotiva, ma anche con una forte determinazione".

Il carico con le prime 135 dosi, che verranno somministrate a 33 operatori sanitari delle 4 Asl regionali nonché a 3 ospiti delle rsa, è stato portato all'ospedale Mazzini dall'esercito con la polizia e i carabinieri. Una nuova era può finalmente avere inizio.