Sono 6.700 dosi di vaccino Astrazeneca che saranno consegnate all'ospedale "Spirito Santo"

Sono complessivamente 6.700 le dosi di vaccino AstraZeneca che Poste Italiane, tramite il corriere espresso Sda, consegnerà all'ospedale di Pescara nella giornata di domani, sabato 3 aprile.

Verranno recapitate anche 6.300 dosi all’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Nelle scorse settimane, in Abruzzo, Poste Italiane si era già occupata della consegna del vaccino Moderna.

Gli speciali furgoni, dotati di celle refrigerate adatte a garantire la catena del freddo, partiranno domani mattina dall’aeroporto militare di Pratica di Mare, nei pressi di Roma, per la distribuzione alle regioni del vaccino. Il corriere Sda in questi giorni è a lavoro con 30 furgoni per consegnare 822 mila dosi di vaccino AstraZeneca in tutta Italia. Oltre all’Abruzzo, i mezzi sono in consegna in Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Provincia autonoma di Trento, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Umbria e Lazio, per un totale di 3 milioni e 110 mila dosi recapitate dall’inizio delle attività a sostegno della campagna vaccinale.