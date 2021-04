Terminati i posti per le 3.350 dosi di vaccino disponibili per la settimana Astrazeneca

Grande successo per l'iniziativa che consente di sottoporsi alla vaccinazione con il siero dell'azienda anglo-svedese a chi ha tra 60 e 79 anni, in poco più di 24 ore sono finiti i posti disponibili fino a venerdì

Sono bastate poco più di 24 ore per esaurire i 3.350 posti disponibili per sottoporsi alla vaccinazione con Astrazeneca nel centro di via Tirino a Pescara.

L'iniziativa era aperta ai cittadini di età compresa tra 60 e 79 anni residenti nel Pescarese allo scopo di smaltire le dosi accumulate del vaccino Astrazeneca.

Il calendario degli appuntamenti è stato completato nella serata di ieri, domenica 25 aprile.

E già nella giornata di ieri sono state somministrate 500 dosi al mattino e altrettanti al pomeriggio. Come fa sapere l'assessore alla Protezione Civile, Eugenio Seccia, oggi si proseguirà con 800 inoculazioni (400 al mattino e 400 al pomeriggio). Questo il programma delle somministrazioni da domani a venerdì 30 aprile: