Vaccini anti Covid, l'assessore Verì: "In arrivo 35 mila dosi aggiuntive di AstraZeneca"

In Abruzzo arriveranno 35 mila dosi aggiuntive del vaccino di AstraZeneca nella giornata di domani, martedì 11 maggio.

Ad annunciarlo è l'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, che conferma come la struttura commissariale nazionale ha disposto l’invio dopo la specifica richiesta inviata sabato al generale Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid.

«In occasione della visita del Generale», spiega la Verì, «aveva prospettato la necessità di poter avere 35 mila dosi aggiuntive di AstraZeneca, oltre quelle già programmate, in quanto con le attuali giacenze presenti nelle nostre farmacie potevamo avere difficoltà nel garantire le seconde dosi per il personale scolastico docente e non docente e per le forze dell’ordine. Questo perché nella nostra regione le rinunce a questa tipologia di vaccino sono state molto limitate rispetto ad altre aree del Paese e sono stati tantissimi gli over 60 e 70 che hanno ricevuto la prima somministrazione di AstraZeneca in queste settimane».

L’assessore sottolinea come lo scatto della campagna vaccinale in Abruzzo abbia spinto la struttura commissariale a concedere le quantità aggiuntive di vaccino: «Segno che i nostri sforzi», conclude la Verì, «sono tangibili e permetteranno di proseguire le vaccinazioni rispettando gli obiettivi e il cronoprogramma prefissati».