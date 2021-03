Covid-19, inaugurato il centro vaccinale di Pianella

Inaugurato il nuovo centro vaccinazioni del Comune di Pianella oggi, lunedì 1 marzo, realizzato al primo piano della scuola dell’infanzia.

Alla cerimomia di inaugurazione sono stati presenti l’assessore regionale alla Salute e alle Pari Opportunità Nicoletta Verì, il direttore generale della Asl di Pescara, Vincenzo Ciamponi, gli amministratori comunali, una rappresentanza dei volontari di protezione civile e Croce Rossa nonché le ditte che hanno effettuato i lavori e il parroco Marius Badau che ha benedetto la struttura.

Si tratta di un intero piano, pari a circa 270 metri quadri, completamente ristrutturato per essere destinato alle vaccinazioni, ormai in procinto di essere avviate.

I lavori, finanziati con fondi comunali legati all’emergenza Covid, hanno permesso l’adeguamento della struttura, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’installazione di un ascensore esterno, l’installazione di tutta la rete impiantistica ad elevata efficienza energetica e di tutto ciò che è necessario per avviare al più presto in piena sicurezza la campagna vaccinale rispettando i protocolli e le norme sanitarie poiché dotata di una sala di attesa pre-vaccino, un accettazione per l’anamnesi medica, 3 ambulatori di somministrazione, una infermeria, uno spogliatoio, tre bagni con altrettanti servizi per disabili, uno spogliatoio ed una sala grande per l’osservazione post-vaccino.

Pianella, grazie a questa struttura, completata in solo 2 mesi, posta all’interno di un immobile già oggetto di una importantissima opera di messa in sicurezza sismica, si è fatta trovare pronta per l’avvio delle attese vaccinazioni e potrà, in caso di necessità, ospitare anche cittadini di altri comuni secondo quanto sarà disposto dalla Asl nei prossimi giorni.

«È stata una corsa contro il tempo, ma possiamo ritenerci soddisfatti per quanto portato a termine», afferma il sindaco Sandro Marinelli, «mi corre l’obbligo di ringraziare, pertanto, quanti si sono adoperati per tagliare oggi questo traguardo, a partire dalle imprese, gli uffici comunali, i colleghi di maggioranza, ovvero tutti coloro che hanno messo in campo ogni energia per cercare di superare le criticità legate alla crisi pandemica. In questa occasione, aggiunge il primo cittadino, abbiamo avuto l’occasione di fare il punto della situazione con l’assessore Verì e il direttore Ciamponi e si è rafforzata la convinzione che solo grazie a una forte coesione interistituzionale si potrà riuscire a mettersi alle spalle al più presto tutte le gravi problematiche sociali, economiche e sanitarie ancora presenti».