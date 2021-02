Vaccini anti Covid, l'assessore Verì: "Chieste più dosi, per AstraZeneca si valuta unica somministrazione"

La Regione Abruzzo chiederà di poter avere un maggior numeri di dosi di vaccino anti Covid-19 (Coronavirus).

A farlo sapere, come riferisce l'Agenzia Dire, è l'assessore Nicoletta Verì che ha parlato dell'argomento nel corso della visita nell'ospedale di Chieti per l'inaugurazione di 13 nuovi posti di di terapia sub-intensiva destinati ai pazienti Covid nei reparti di Pneumologia e Malattie Infettive.

"Oggi in Conferenza Stato-Regioni abbiamo chiesto di poter avere più vaccini" chiarisce la Verì, "il problema non sono i tamponi, ma i vaccini: l'arma più importante per combattere questa pandemia".

Poi la Verì affronta il problema legato alle varianti che sottolinea, "nella nostra regione sono in numero elevato", con lo spettro della variante sudafricana per cui un caso sospetto è stato rilevato ad Avezzano. Per ora, aggiunge "sono timori. Aspettiamo le verifiche dello Spallanzani. Stiamo seguendo tutte le procedure per averne conferma". Riguardo ala richiesta avanzata sui vaccini, l'assessore aggiunge: "Il Governo centrale ha esaminato la nostra richiesta consapevole di questo fabbisogno e si sta valutando anche la possibilità di dare un'unica soluzione del vaccino Astrazeneca, per permettere a quante più persone di essere vaccinate. Si procede come stabilito. Avevamo con un'ordinanza stabilito le priorità. Poi con la circolare sono stati aggiunti gli over 80 e le altre categorie. Con il piano nazionale aumenteremo la popolazione da vaccinare".

Sempre alla agenzia Dire, infine, l'assessore regionale risponde riguardo le assunzioni del personale sanitario, di cui si lamenta la carenza: "Abbiamo ricevuto 52 sanitari nella nostra regione li abbiamo distribuiti nelle varie Asl e ogni direzione ha messo in atto azioni per procedere con altre assunzioni".