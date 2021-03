L'Abruzzo supera quota 120 mila somministrazioni di vaccino anti Covid: arrivate altre 17.550 dosi

Sono 120.429 le dosi di vaccino anti covid somministrate in Abruzzo alle 15.30 del 9 marzo. È quanto emerge analizzando i dati relativi all'andamento della campagna vaccinale in Italia sul sito ufficiale del Governo. Si tratta dell'81,6% delle dosi attualmente disponibili considerando che nelle ultime 24 ore sono arrivate altre 17.550 dosi di siero alla nostra regione.

L'Abruzzo è sopra la media nazionale di 3 punti percentuali. Stilando una graduatoria delle regioni e province autonome in base alle percentuali di vaccino somministrato, la nostra regione è al nono posto. Al primo posto sempre la Valle d'Aosta con 90.8% di dosi somministrate, in coda troviamo la Sardegna con il 63% delle dosi somministrate.

Analizzando invece le fasce d'età di somministrazione in Abruzzo, sono 25.569 gli anziani over 80 che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, seguiti dalla fascia 50/59 anni con 25.202 persone vaccinate. Gli ultranovantenni che hanno ricevuto almeno una dose di siero sono 2.625. In Italia complessivamente sono state somministrate 5.668.373 dosi.