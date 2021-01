Somministrate il 53,5% delle dosi di vaccino anti Covid in Abruzzo: sono 35.170 quelle a disposizione

In Abruzzo sono state somministrate 18.803 dosi di vaccino Pfizer alle 20 del 22 gennaio. È quanto emerge dal sito ufficiale del Governo per il monitoraggio della campagna di vaccinazione contro il Coronavirus. In Abruzzo complessivamente, con le dosi arrivate negli ultimi giorni, sono a disposizione 35.170 somministrazioni. La percentuale di quelle già somministrate è dunque del 53,5% un dato che pone l'Abruzzo ben al di sotto della media nazionale che è al 70,8% e al terzultimo posto considerando i dati delle singoli regioni e province autonome.

Fra i territori più virtuosi la provincia autonoma di Bolzano che è già al 100% delle dosi somministrate, il Piemonte all'80% e il Friuli Venezia Giulia al 79,9%. Peggio dell'Abruzzo fanno solo la Calabria e la Liguria. Ricordiamo che l'Abruzzo è una delle regioni dove non dovrebbero esserci riduzioni per il rifornimento delle dosi del vaccino Pfizer a causa dei problemi segnalati dalla causa farmaceutica che porteranno ad un calo complessivo dei vaccini inviati al nostro Paese.