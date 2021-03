Vaccinazione Covid, somministrate in Abruzzo 191.543 dosi: sono il 90,8% di quelle disponibili

Sono 191.543 le dosi di vaccino anti Covid somministrate alle 19.30 del 25 marzo in Abruzzo. È quanto emerge analizzando il portale ufficiale del Governo dedicato alla campagna vaccinale nel nostro Paese. Si tratta del 90,8% delle dosi attualmente consegnate alla nostra Regione, pari a 211.000

L'Abruzzo è di 4,1 punti percentuali sopra la media nazionale per la percentuale di dosi somministrate. Nella graduatoria delle regioni e province autonome, in base a questo parametro, la nostra regione è al quarto posto. Al primo troviamo la Valle D'Aosta con il 95,01% delle dosi disponibili già somministrate, mentre in coda troviamo la Sardegna al 75,5%.

Sul fronte delle dosi somministrate in base alle fasce d'età, in Abruzzo 59.729 dosi sono andate fino ad ora agli over 80, e 15.801 agli over 90. Segue la fascia 50/59 anni con 33.698 dosi somministrate. In Italia complessivamente sono 8.595.798 le dosi già utilizzate.