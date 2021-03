A Manoppello sono stati vaccinati i primi 120 cittadini ultraottantenni [FOTO]

A Manoppello sono stati vaccinati i primi 120 cittadini ultraottantenni. Ieri pomeriggio, nei locali a piano terra della scuola primaria di via Staccioli, è stata somministrata la prima dose di vaccino anti Covid “Moderna”. Tra le prime vaccinate, che si erano registrate sulla piattaforma regionale inviando apposita manifestazione d’interesse, ci sono tre donne: Ninetta Scurci di 86 anni, Angela Zappacosta di 89 anni e Adriana Blasioli di 81 anni. Così il sindaco Giorgio De Luca e l’assessore alle politiche sociali Giulia De Lellis:

“Per molti anziani l’appuntamento con la campagna vaccinale è stato anche un modo per uscire ed incontrare coetanei che non vedevano da tempo. Abbiamo apprezzato molto il loro entusiasmo, un segno di speranza in questo momento difficile. I nostri grandi anziani hanno sempre molto da insegnarci. Tutto ha funzionato come previsto, grazie ad una collaborazione tra il Comune, la Asl e i volontari, che ringraziamo”.