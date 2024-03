I vigili del fuoco consegnano le uova di cioccolata ai bambini del reparto di Oncoematologia Pediatrica [FOTO]

In occasione delle festività di Pasqua, una rappresentanza di vigili del fuoco e dell’associazione nazionale Vvf del Comando di Pescara, hanno fatto visita al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale civile Spirito Santo di Pescara.

Lo scopo è stato quello di manifestare la propria vicinanza, solidarietà e gratitudine al personale sanitario per l’attività quotidianamente svolta, e regalare un sorriso ai bimbi presenti nel reparto consegnando le tradizionali uova di cioccolata.

La rappresentanza Vvf è stata accolta con entusiasmo dal dirigente sanitario e lo staff medico del reparto.

Nell’occasione è stata anche consegnata una donazione, realizzata attraverso il contributo volontario dei vigili del fuoco in servizio e in congedo del Comando provinciale, per l’Agbe (associazioni genitori bambini emopatici). All’iniziativa ha partecipato Tiziana Digaeta, moglie del collega vigile del fuoco Giancarlo Giuliani, prematuramente scomparso alcuni anni fa, che ha promosso una raccolta fondi, sempre per l’Agbe cui ha partecipato la classe 4 B e corpo docenti dell’istituto comprensivo di Spoltore.