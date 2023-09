Grande successo a "Tu sì che vales" per la 14enne Giulia Catena, cantante e ventriloqua [VIDEO]

Grande successo e tanti applausi per la giovane 14enne Giulia Catena, di Francavilla al mare che studia musica nella scuola pescarese Musikè nella puntata del 23 settembre del programma di Canale 5 "Tu sì que vales". La ragazza, cantante e ventriloqua, ha conquistato il favore del pubblico e dei quattro giudici del noto format per scovare nuovi talenti. In compagnia del suo peluche Ella, che la segue sempre e con la quale ha iniziato la divertente esibizione, per poi passare al canto con "People help the people" dove però si è aggiunto il canto del cane tramite la ventriloquia. Come riporta Chieti Today, la sua esibizione ha conquistato i giudici presenti (Gerry Scotti, Luciana Litizietto, Maria De Filippi e Rudy Zerbi) mentre Sabrina Ferilli ha fatto notare come abbia ottenuto il 97% dei consensi del pubblico.

Giulia Catena ha racconto come siano due anni che canta insieme al cane e come abbia iniziato 3 anni fa a praticare la ventriloquia dopo aver visto su Youtube il video di una giovane statunitense che poi ha vinto un talent show. L'esibizione di Giulia qui: https://www.wittytv.it/tu-si-que-vales/giulia-catena-prima-puntata/