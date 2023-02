Crescono del 6,7% le truffe e le frodi online in Abruzzo: i dati di Confartigianato

Crescono fra il 2020 e il 2021, i reati legati a truffe informatiche. A dirlo Confartigianato imprese Chieti L'Aquila, che ha elaborato uno studio in base ai dati forniti dall'Istat, riguardanti truffe e frodi informatiche nel nostro territorio. La crescita media regionale è del 6,7% con 5.938 denunce a fronte di 5.566 fra il 2020 e il 2021.

"I numeri confermano come il fenomeno sia in rapida crescita. Delitti, truffe e frodi informatiche erano stati 3.645 nel 2017, 4.105 nel 2018, 4.292 nel 2019, 5.566 nel 2020 e 5.938 nel 2021. In cinque anni la crescita, a livello regionale, è pari al +62,9%. Gli indicatori, nel corso degli anni, infatti, sono in costante aumento. Solo nel 2021, sono state 5.432 le truffe e frodi informatiche denunciate dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria e 506 le denunce di delitti informatici."

Analizzando i dati a livello territoriale, scopriamo che in testa c'è la provincia di Chieti con un aumento del 10,3% seguita dal Pescarese (+7,2%, da 1.455 a 1.560) e l'Aquilano (+7,1%, da 1.084 a 1.161). Chiude la provincia di Teramo (+1,1%, da 1.390 a 1.405). Dati preoccupanti anche per il numero totale di imprese che ha subito un attacco informatico, pari al 37%, superiore di 9 punti percentuali alla media Ue:

"In particolare sono monitorati i casi di virus, spyware o malware (esclusi ransomware), attacco di phishing, acquisizione di account o furto di identità, hacking (compresi i tentativi) di conti bancari online, accesso non autorizzato a file o reti, ransomware (malware che limita l'uso dei dispositivi e permette di ripristinare le funzionalità dopo il pagamento di un riscatto), attacco DoS (che impedisce di accedere alla rete o alle risorse del computer), ascolto non autorizzato di videoconferenze o messaggi istantanei. "